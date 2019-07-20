Spiker Nazlı Çelik'in şortlu fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı

Star TV ekranlarında yıllardır haber sunuculuğu yapan Nazlı Çelik'in sosyal medya paylaşımları olay yarattı. Ailesiyle birlikte çıktıkları tatil şortlu fotoğraflarını paylaşan Çelik'e bir sürü olumsuz yorum yapıldı.

"ŞEYTANIN YOLUNDAN ÇIKIN"

Spiker Nazlı Çelik'in kızıyla birlikte tatil yaptıkları Ayvalık'ta şort giyerek objektiflere poz vermesi bir grup tarafından eleştirildi. Geçtiğimi günlerde Şeytan Tepesi'ne çıkarak kızıyla kayalıkların üzerinde poz veren ünlü spikere 'Şeytana uymuşsunuz', 'Lütfen şeytanın yolundan çıkın' gibi birçok eleştiri geldi. Çelik'in günlere önce paylaştığı fotoğraflar gelen kötü yorumlardan dolayı günler sonra gündeme geldi.

INSTAGRAM'A ŞİKAYET ETTİLER

Nazlı Çelik'in sevenleri ise gelen yorumlara adeta öfke kustu. Bazı sosyal medya kullanıcıları olumsuz yorum yapan kişileri Instagram'a şikayet etti. Gelen tepkilerin ardından olumsuz yorumların bazıları kaldırıldı.

İşte Nazlı Çelik'in şortlu fotoğraflarına gelen bazı yorumları: