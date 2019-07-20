Haberler» Magazin» Haber

Spiker Nazlı Çelik'in şortlu fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı

Sosyal medya hesabından şortlu fotoğraflarını paylaşan ünlü haber sunucusu Nazlı Çelik, takipçilerinin tepkisini çekti. Çelik'e "Şeytana uymuşsunuz" gibi yorumlar yapıldı.

20.07.2019 08:20 Spiker Nazlı Çelik

Star TV ekranlarında yıllardır haber sunuculuğu yapan Nazlı Çelik'in sosyal medya paylaşımları olay yarattı. Ailesiyle birlikte çıktıkları tatil şortlu fotoğraflarını paylaşan Çelik'e bir sürü olumsuz yorum yapıldı.

"ŞEYTANIN YOLUNDAN ÇIKIN"

Spiker Nazlı Çelik'in kızıyla birlikte tatil yaptıkları Ayvalık'ta şort giyerek objektiflere poz vermesi bir grup tarafından eleştirildi. Geçtiğimi günlerde Şeytan Tepesi'ne çıkarak kızıyla kayalıkların üzerinde poz veren ünlü spikere 'Şeytana uymuşsunuz', 'Lütfen şeytanın yolundan çıkın' gibi birçok eleştiri geldi. Çelik'in günlere önce paylaştığı fotoğraflar gelen kötü yorumlardan dolayı günler sonra gündeme geldi.

INSTAGRAM'A ŞİKAYET ETTİLER

Nazlı Çelik'in sevenleri ise gelen yorumlara adeta öfke kustu. Bazı sosyal medya kullanıcıları olumsuz yorum yapan kişileri Instagram'a şikayet etti. Gelen tepkilerin ardından olumsuz yorumların bazıları kaldırıldı.

İşte Nazlı Çelik'in şortlu fotoğraflarına gelen bazı yorumları:

Nazlı Çelik, Ayvalık, Star, Magazin

YORUMLAR (36)
SİZ HAYIRDIR: NE YAPACAKTI KADIN AYVALIKTA ŞALVAR MI GİYECEKTİ. ?. ABSÜRT HİÇ BİŞEY YOK İŞİNİZE BAKIN. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BİR ACAYİP ADAM: bence çok yakışmış.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
SÜTÇÜ HAMDİ: ne giyse yakışır güzel nede olsa
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
VATANDAŞ: Dinde zorlama yoktur. . . (Bakara 256)
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
CABBAR: Yahu size ne.
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
BARTENDER: Hergün Geriye gidiyoruz kafa olarak. . .
Yayından Kaldır
33 6
Cevap yaz
BYPOSCU: Bence her geçen gün İslamdan uzaklaşıyoruz.
Yayından Kaldır
12 13
JONNY LEŞ: örümcek beyinliler instagramda yorum yağmuruna tutmuş. kıyafetle din bekçisi gibi yargılamışlar. gidin kara çarşafa bürüyün eşlerinizi. ayvalık gibi tatil beldesinde sıcak iklim bölgesinde ne giyecekti kadın ? zihniyetiniz bozuk(!)beyinlerinizi değiştirin önce kesinlikle.
Yayından Kaldır
26 9
Cevap yaz
MEDENİYETİNİZ BATSIN: leş olduğunu adında da belirtmişsin. Örtünmek Allahın emri. Dileyen örtünür dileyen çıplak gezer. HERKES CEHENNEME KENDİ ATEŞİNİ GÖTÜRECEKTİR.
Yayından Kaldır
0 0
ÇETO: Lokum gibi karı
Yayından Kaldır
16 15
Cevap yaz
Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Haberleri
08:20   Spiker Nazlı Çelik'in şortlu fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı
07:19   Anne Serpil Doğulu, Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun ayrılık iddialarına son noktayı koydu
02:11   Jean Claude Van Damme Türkiye'yi öve öve bitiremedi
00:11   Her Yerde Sen 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her Yerde Sen 6. son bölüm izle!
22:34   Filmde sevgiliyi canlandıran ünlü oyuncular aşklarını gerçek hayata taşıdı
22:05   Demet Özdemir, göbek dansı performansıyla tam not aldı
21:04   Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a soyundu