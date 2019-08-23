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Spiker Semiha Şahin, öldürülen Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı

CNN Türk spikeri Semiha Şahin, eşi tarafından kızının gözünün önünde bıçaklanan Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarını tutamadı.

23.08.2019 14:50
Spiker Semiha Şahin, öldürülen Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından öldürülen Emine Bulut'un eşi tarafından boğazından bıçaklandıktan sonraki görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gündüz kuşağında haber sunan CNN Türk spikeri Semiha Şahin, Emine Bulut'un ölüm haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı.

HABERİ SUNARKEN ZOR ANLAR YAŞADI

Cinayetin anbean kaydedildiği videoda, kızının "Anne lütfen ölme!" feryadına Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum!" diyerek verdiği karşılık yürekleri dağladı. CNN TÜRK Spikeri Semiha Şahin, bu anları aktarırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Çocuğun gözleri önünden öldürülen Emine Bulut'un görüntüleri tüm Türkiye'yi yasa boğarak kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü isimlerde dahil olmak üzere binlerce kişi Emine Bulut'un ölümüyle ilgili tepkilerini gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Spiker Semiha Şahin, öldürülen Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı

Emine Bulut, Magazin, Güncel

YORUMLAR (10)
ABDİL KARAKOÇ: Olan olmuş ölen ölmüş önemli olan O ünlü isimler ölen kadının kızına sahip çıksınlar okutsunlar ;
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7 8
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YOK ARTIK: ne demek olan olmuş bunların olmaması gerek sahip çıkacak olan da devlettir burası çiftlik değilse.
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0 0
VARMIŞ: Kanunlar hızlı ve etkili olursa, caydırıcı olur. Geç gelen adalet zulüm olur mağdura.
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14 0
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ALLAH RAHMET EYLESİN: Şeriat gelsin desek Allahın ve Peygamberinin dediğini yapsak, bu adamın hakkı İDAM, ama boşuna idam gelmeli diye nefes tükenmeyin, O idam gelmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeez.
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10 0
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VATAN: Kadın, erkeğe Allah ın emanetidir. O yavruyu annesinden ayırdın, Allah ın sana emanetinin canına kıydın. Dua veya beddua etmiyorum çünkü Rabbim in gazabı sen ve senin gibiler için bellidir iğrenç varlık.
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26 0
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GÜL :): Dayanılacak gibi değil. . . . . .
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26 0
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ADA: bu adamı asmazlarsa artık adalete güvenim kalmaz
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22 0
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KÖYLÜ: Sen şimdiden güvenmemeye başla, ağırlaştırılmış müebbet alır şüphesiz. Senin verginle de aç karnını 36 sene doyurur. Demedi deme ADA.
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0 0
ABDİL KARAKOÇ: Olan olmuş ölen ölmüş önemli olan O ünlü isimler ölen kıza sahip çıksınlar okutsunlar ;
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10 9
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CEMİL: Allah c. c. o kıza sabır versin. kelimelerin yetersiz kaldığı andayız insan olarak :(
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10 0
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