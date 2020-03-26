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Spil Dağı'nda otomobil uçurumdan uçtu: 2 yaralı

Manisa Spil Dağı'nda panelvan araç ile çarpışan otomobil, onlarca metrelik uçurumdan aşağıya uçtu.

26.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:12
Spil Dağı'nda otomobil uçurumdan uçtu: 2 yaralı
Manisa Spil Dağı'nda panelvan araç ile çarpışan otomobil, onlarca metrelik uçurumdan aşağıya uçtu. Yolun yaklaşık 50 metre altındaki ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.50 sıralarında Spil Dağı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametinden Spil Dağı yönüne doğru seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 45 ABV 715 plakalı otomobil, Spil Dağı'ndan Manisa istikametine doğru seyreden Abdullah K. yönetimindeki 45 C 0209 plakalı panelvan araçla çarpışması sonucu uçurumdan aşağıya uçtu. Yolun yaklaşık 50 metre altındaki ağaçlara çarparak durabilen otomobilde bulunan sürücü ve yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yola kadar yürüyen yaralılar, çevredeki sürücüler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ağaçlara takılarak durabilen otomobil, olay yerine çağrılan çekici tarafından uçurumdan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazaya karışan panelvan sürücüsü Abdullah K., otomobilin hızlı gelerek kendisine çarptığını daha sonra aynadan baktığında otomobilin uçurumdan yuvarlandığını görünce aracını durdurup indiğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, 3. Sayfa

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