Haberler » Güncel » Spil Dağı zirvesi beyaza büründü - Haber

Spil Dağı zirvesi beyaza büründü

MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'na, mevsimin ilk karı yağdı.

30.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:52 Spil Dağı zirvesi beyaza büründü

MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'na, mevsimin ilk karı yağdı. Milli parkta bulunan, 1517 metre yükseklikteki bungalovların çatıları da beyaz örtüyle kaplandı. 

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle Spil Dağı Milli Parkı'na, mevsimin ilk karı yağdı. Dağın yamaçları, beyaza bürünürken, 1517 metre yüksekliğindeki milli parkın zirvesinde kar manzarası ortaya çıktı. Milli parktaki kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreyi buldu. Dün gece başlayan kar yağışının bugün bölgeye gelenler, Spil Dağı'na çıktı. Milli parktaki evlerde kalıp, manzarayı seyretmek isteyenlerin sayısı da arttı. Bungalovların çatıları da beyaz örtüyle kaplandı. Milli parktaki orman köşklerinin işletmecileri ise yılbaşı için doluluğun yüzde 100'e ulaştığını söyledi.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43   Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'e getirildi - Haber
14:43   FLAŞ - Haber
14:42   FLAŞ - Haber
14:42   İzmir'in dağları karla kaplandı - Haber
14:42   İzmir'de karla mücadele - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
30.12.2019 14:49:52