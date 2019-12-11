Spil Orman Köşkleri yılbaşı nedeniyle doldu

MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan orman köşkleri, yılbaşı gecesinin gözdesi oldu. Yeni yılı 1517 metre yükseklikte karşılamak isteyenlerin tercih ettiği bölgede doluluk oranı yüzde 100'e çıktı.

Manisa'ya 23 kilometre, İzmir'e ise 50 kilometre uzaklıkta yer alan, zengin tarihi geçmişi ve bitki çeşitliliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı'nda yılbaşı gecesi hareketliliği yaşanıyor. Yeni yılı 1517 metre yükseklikte karşılamak isteyenler, orman köşklerine yoğun ilgi gösteriyor. Temiz havası, yılkı atları ve karıyla tatilcilerin gözdesi haline gelen Spil Dağı'ndaki orman köşklerinde, doluluk oranı şimdiden yüzde 100'e ulaştı.

'KAR YAĞDIĞI ZAMAN DA BURASI AYRI BİR GÜZELLİĞE SAHİP OLUYOR'