Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcım, fuel oil tankını yaktı

Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcım, fuel oil tankını yaktıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, apartmanın bodrum katında bulunan fuel oil tankı spiral makinesiyle kesilirken alev aldı.

17.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:33
Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcım, fuel oil tankını yaktı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, apartmanın bodrum katında bulunan fuel oil tankı spiral makinesiyle kesilirken alev aldı. Apartmanı kaplayan dumanlar nedeniyle bina sakinleri dışarı çıkarken, tank itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 17.30 sıralarında Güzeller Mahallesi 908'inci Sokak'taki 5 katlı apartmanın bodrum katında kullanılmayan kalorifer sistemine bağlı fuel oil tankının sökümü sırasında çıktı. Spiral makinesiyle tank kesilirken sıçrayan kıvılcımlar tankın içinde bulunan yakıtın alev almasına neden oldu. Dumanlar bodrum katını kaplarken, durumu fark eden bina sakinleri dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcım, fuel oil tankını yaktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gebze, Güncel, Haber

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