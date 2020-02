Spiral: Testere Devam Ediyor Filmi

Spiral: Testere Devam Ediyor Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Spiral: Testere Devam Ediyor, şehirde yaşanan dehşet verici cinayetleri araştırmakla görevlendirilen iki dedektife odaklanıyor. Kıdemli bir dedektif olan Zeke Banks ve onun çaylak ortağı olan William Schenk, şehirde yaşanan korkunç cinayetleri soruşturmakla görevlidir. Dehşet veren cinayetlerin gizemini ortaya çıkarmaya çalışan Zeke, soruşturmayı ilerlettikçe kendisini katilin oyununun merkezinde bulur.Darren Lynn BousmanChris Rock, Josh Stolberg, Pete GoldfingerChris Rock, Samuel L. Jackson, Marisol Nichols, Max Minghella, Zoie Palmer, Nazneen Contractor, Dan Petronijevic , Josh Stolberg, K.C. Collins , Ali Johnson, Morgan David Jones, Edie Inksetter, Leila Leigh, Christopher Tai, Chris Ramsay, Brian Cook, Leonidas Castrounis, Frank Licari, Elena Khan, Andrew Perun, John Tokatlidis, Heidi MatijevicSuçSpiral: From the Book of SawBir Film2020ABDİngilizceBir Film15.05.2020