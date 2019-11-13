Haberler » Spor » Spirou Basket: 92-54 - Spor

Spirou Basket: 92-54

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Nikolaos Samos (Yunanistan) (xx), Vasilios Pitsilkas (Yunanistan) (xx), Peter Prakschs (Macaristan) (xx)PINAR KARŞIYAKA: Yunus Sonsırma (xxx) 14, Triche (xxx) 12, Metecan Birsen (xx) 8, M'Baye (xxx) 11, Morgan (xxx) 13, Semih Erden (xxx) 12, Kennedy (xxx)...

13.11.2019 22:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:03Spirou Basket: 92-54

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Nikolaos Samos (Yunanistan) (xx), Vasilios Pitsilkas (Yunanistan) (xx), Peter Prakschs (Macaristan) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Yunus Sonsırma (xxx) 14, Triche (xxx) 12, Metecan Birsen (xx) 8, M'Baye (xxx) 11, Morgan (xxx) 13, Semih Erden (xxx) 12, Kennedy (xxx) 15, Taylor (x), Onuralp Bitim (xx) 7, Nusret (x), Adem Bona (x)

SPIROU BASKET: Beane (x) 2, Libert (x) 5, Schoepen (xx) 9, Sharma (x) 2, Rahon (x) 2, Hervelle (x) 2, Delalic (x) 2, Samardzich (x) 4, Boukichou (xxx) 20, Greenwood (xx) 6, Creppy (x)

1'İNCİ PERİYOT: 25-14

İLK YARI: 47-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-41

FIBA Europe Cup E Grubu 4'üncü hafta maçında Pınar Karşıyaka taraftarı önünde averajla lider durumdaki Spirou Basket'i 92-54 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda taraftarının desteğiyle baştan sona üstün bir oyun sergileyen yeşil-kırmızılı ekipte Kennedy 15, Yunus 14, Morgan 13, Triche ve Semih Erden 12, M'Baye 11 sayıyla skora katkı yaptı. Grupta 4 maçta 3 galibiyete ulaşan, ilk hafta mücadelesinde Belçika'da 6 sayı farkla yenildiği rakibi Spirou karşısında ikili averaj üstünlüğünü de eline alan Karşıyaka, 2'nci tur için büyük avantaj elde etti. Kaf-Kaf, haftaya Donar Groningen deplasmanına tur vizesi için çıkacak.

Maçın başında Triche, Morgan ve Yunus'la sayılar bulan Karşıyaka, öne geçip kısa sürede farkı 17-4'le 13 sayıya kadar taşıdı. İlk periyot 25-14 temsilcimizin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyodun başında Karşıyaka'nın uzun süre skor üretememesinden yararlanan konuk ekip 29-24'le farkı 5 sayıya kadar indirdi. Bu dakikadan sonra pota altında Kennedy ve Semih'in devreye girmesiyle farkı tekrar açan Kaf-Kaf, soyunda odasına 16 sayılık üstünlükle 47-31 önde girdi. Üçüncü periyotta taraftarının müthiş desteğini iyice arkasına alan yeşil-kırmızılılar farkı önce 20, ardından 30 sayıya taşıdı ve Morgan'ın basketiyle periyot 71-41 sonuçlandı. Dördüncü periyotta rahat oyununu sürdürüp farkı açmayı sürdüren Pınar Karşıyaka, salondan 92-54 galip ayrıldı.


- İzmir

Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Semih Erden, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
23:06 Partizan NIS: 82-72
23:03 Bahçeşehir Koleji'nden 3. galibiyet
23:02 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
22:54 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
22:51 Reklam arasında yayın devam etti! İşte GS TV YouTube hesabındaki skandal hata
22:51 Reklam arasında yayın devam etti! İşte GS TV YouTube hesabındaki skandal hata
21:55 Mustafa Cengiz: Bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım
21:36 Arsenal ve Manchester United, Merih'i TT Stadı'nda izleyecek!
20:52 Damien Comolli, Chelseali Pedro ile görüştü!
20:21 Emre Belözoğlu idmana dua ederek çıktı!
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:08:38