SPK 2019 yılında 43 milyona yakın para ceza kesti

Sermeye Piyasası Kurulu (SPK) 2019 yılında 42 milyon 782 bin 550 TL ceza kesti.



Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesinde 2019 yılı içerisinde yayınladığı duyurulardan derlenen bilgilere göre; bu yıl kurul tarafından bazı şirket ve kişilere 42 milyon 782 bin 550 TL ceza kesildi. Cezaların 32 milyon 154 bin 935 lirası yüz bir defa şahıslara kesilen cezadan oluşurken 10 milyon 627 bin 615 lirası yetmiş şirkete kesilen cezadan oluştu.



Kesilen cezaların nedenleri arasında; bildirim yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelere uyulmaması, herhangi bir pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak, inceleme döneminde teftiş faaliyeti hükümlerine aykırı uygulamalar, bildirim yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelere uyulmaması ve kurulun uygun görüşü alınmaksızın pay devri gerçekleştirilmesi, aracı kurum tarafından müşterilere mevzuatta belirlenenden daha yüksek kaldıraç oranıyla işlem yaptırılması gibi bir çok madde buluyor.



Şirketlere kesilen cezada ilk sırada Metro Grubu var



Şirketlere kesilen cezalar arasında 2 milyon 908 bin 243 TL ile en fazla para cezası alan şirket Metro Yatırım ve Portföy Grubu oldu. En fazla para cezası alan şirketler arasında Invest AZ Yatırım ve Menkul Değerler 2 milyon 74 bin 402 TL ceza ile ikinci olurken 676 bin 176 TL ceza ile Osmanlı Yatırım Menkul Değerler üçüncü oldu.



Şahıslarda rekor ceza 6 milyon lira



Şahıslara kesilen cezalar arasında 6 milyon 153 bin 232 TL ile ilk sırada Mustafa Uğur Bayraktar yer aldı. Mustafa Uğur Bayraktar, Borsa İstanbul'da işlem gören Artı Yatırım Holding ve Denge Yatırım Holding'in ortağı durumunda bulunuyor. İkinci ve üçüncü sırada Çemaş hisselerindeki usulsüz işlemden dolayı 4 milyon 590 bin 786 TL ve 2 milyon 899 bin 452 TL para cezası ile Samet Şekerci ve Tahsin Aynacı yer aldı. Dördüncü sırada ise 2 milyon liraya yakın para cezası ile Namık Atalay yer alırken, beşinci sırada göze çarpan isim Galip Öztürk'ün kızı Ayten Öztürk Ünal oldu. Ayten Öztürk Ünal 'bir pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak' suçundan 1 milyon 719 bin 645 TL ceza aldı.



SPK'nın kestiği işlem yasağı cezaları



SPK 2019 yılında genelde 'herhangi bir pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak' ve 'bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı' gibi nedenlerle 220 defa şahsi işlem yasağı uygularken 12 şirkete de işlem yasağı cezası verdi. İşlem yasaklarının süresi en çok 6 ay ve 2 yıl oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA