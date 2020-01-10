Haberler » Ekonomi » SPK, 5 yıl zarar eden halka açık ortaklıklarda imtiyazları kaldırabilecek - Ekonomi

SPK, 5 yıl zarar eden halka açık ortaklıklarda imtiyazları kaldırabilecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal tablolara göre üst üste 5 yılı zararla kapatan halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına dair usul ve esasları belirledi.

10.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:02SPK, 5 yıl zarar eden halka açık ortaklıklarda imtiyazları kaldırabilecek
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal tablolara göre üst üste 5 yılı zararla kapatan halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına dair usul ve esasları belirledi.
SPK'nın "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğe göre, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste 5 yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararıyla kalkacak.
Söz konusu 5 yıllık süre, halka açık ortaklık statüsünün kazanıldığı yıldan sonra başlayan ilk yıllık hesap dönemi itibarıyla hesaplanacak.
Geçiş süreci
Tebliğde, "finansal tablolara ilişkin esaslar", "faaliyetlerin makul ve zorunlu kıldığı haller nedeniyle muafiyet", "esas sözleşmenin değiştirilmesi" ve "pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hal" ve "kurulca yapılacak bildirimler", "sorumluluk" başlıkları altında maddeler belirlendi.
Son bölümde yer alan "istisna" başlığı altındaki maddelere göre, oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyaz veren payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması halinde tebliğ hükümleri uygulanmayacak.
Öte yandan oy hakkına ve/veya yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlı payların bir kısmının kamu kurum ve kuruluşlarına, bir kısmının ise diğer kişilere ait olması durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan imtiyazlı paylar dışında kalan diğer imtiyazlı payların imtiyazları kurul kararı ile kaldırılacak.
Geçiş sürecinin belirlendiği maddeler kapsamında ise, halka açık olan ortaklıklar için 5 yıllık sürenin hesaplanmasına; hesap dönemi takvim yılı olan halka açık ortaklıklar için 31 Aralık 2013'te sona eren hesap dönemi, özel hesap dönemine sahip olan halka açık ortaklıklar için 2014 içinde sona eren yıllık özel hesap dönemi itibarıyla başlanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:44  Dev uçak bakım merkezi kuracaklar - Ekonomi
12:44  Akiş GYO "United Nations Global Compact"a üye oldu - Ekonomi
12:42  Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni - Ekonomi
12:42  Bölge Müdürü Bayraktar Vali Soytürk'ü bilgilendirdi - Ekonomi
12:38  Çiftçi 2020 yılında üretime ağırlık verecek - Ekonomi
11:22  Denizli'de dünyada başka bir yerde bulunmayan endemik bir bitki tespit edildi - Ekonomi
11:10  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
11:04  Bakan Selçuk asgari ücret ve EYT'yle ilgili konuştu - Ekonomi
11:03  Türkiye'nin yerli otomobili dünyaya tanıtıldı - Ekonomi
10:01  Son dakika: İşsiz sayısı 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu - Ekonomi
10.01.2020 12:55:58