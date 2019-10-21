Haberler » Ekonomi » SPK banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdı

SPK banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdı

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek BIST 30 Endeksi dahilindeki banka payları için depo şartı uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

21.10.2019 09:36SPK banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdı
Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek BIST 30 Endeksi dahilindeki banka payları için depo şartı uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.
SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), Vakıfbank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında 16 Ekim'den itibaren getirilen depo şartı uygulaması kaldırıldı.
Bu doğrultuda yatırımcıların söz konusu payların satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesi şartı da aranmayacak.
Söz konusu banka payları için açığa satış işlemlerine getirilen yasak ise devam edecek. Bu doğrultuda gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlar da söz konusu yasak kapsamında olacak.

Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:10 Borsa haftaya yükselişle başladı
10:14 Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Manisalı çocuklarla buluştu
10:06 Kentsel dönüşümde tamamlanma oranına bakılacak
10:10 Asya borsaları
10:05 Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 0,82 arttı
10:06 Piyasa güne artı rezervle başladı
10:06 Çavuşoğlu: Suriye'deki çatışmanın sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz
21.10.2019 10:18:23