Haberler » Ekonomi » SPK'dan 114 bin liralık ceza - Ekonomi

SPK'dan 114 bin liralık ceza

SPK'dan Bahar Menkul Değerler'e toplam 114 bin 924 TL idari para cezası kesildi.

24.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:10SPK'dan 114 bin liralık ceza
SPK'dan Bahar Menkul Değerler'e toplam 114 bin 924 TL idari para cezası kesildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, kurul Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete üç adet 38 bin 308 liralık toplamda 114 bin 924 TL idari para cezası kesti.

Cezanın gerekçeleri

İdari para cezasına neden olan eylemler arasında ilk sırada müşterilerle usulüne uygun olarak çerçeve sözleşme imzalanmaması yer alırken ikinci sırada faaliyetlerle uyumlu şekilde müşteri emirlerinin alımı ve gerçekleştirilmesi ile iç denetim biriminin çalışma usul ve esaslarına ilişkin güncel yazılı prosedür oluşturulmaması yer aldı. Üçüncü sırada ise birim yöneticisinin gerekli eğitim ve lisans şartına sahip olmaması bulunuyor.

SPK, 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini de duyurdu. - İSTANBUL

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:50  İstanbul, Jet2'nin radarında
12:42  PİYASALAR-BİST100 yüzde 0.60 ekside, dolar 5.94 lirada
12:42  Altın fiyatları
12:40  Enflasyon Raporu toplantısı 30 Ocak'ta Ankara'da
12:40  Avis Filo 40 yaşında
24.01.2020 13:01:13