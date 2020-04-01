Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SPK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı.

01.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:42
SPK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı.
SPK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Taşkesenlioğlu ve kurul üyelerinin "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışlayarak destek olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sermaye Piyasası Kurulu, Twitter, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››SPK'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Ekonomi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Ekonomi
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak Ekonomi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak
Dolar 2018 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum Ekonomi
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
VakıfBank’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev bağış Ekonomi
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış
2 milyon haneye 1.000’er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak? Ekonomi
2 milyon haneye 1.000'er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak?
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:34: "Üretim durursa hayat durur" diyerek patates ekimini sürdürüyorlar - Ekonomi 12:33: Marketten siparişin teslimi 3 gün - Ekonomi 12:32: Avro Bölgesi'nde işsizlik şubatta geriledi - Ekonomi 12:30: Akbank, sağlık kuruluşları ve çalışanları için 10 milyon liralık kaynak ayırdı - Ekonomi 12:28: Koronavirüs günlerinde anne adaylarına gebelik uyarısı - Ekonomi 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:35: Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek - Ekonomi 11:28: Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:52: Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum - Ekonomi 10:45: Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber