SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK), Yapı ve Kredi
Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası
TAO'nun toplamda 4 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre kurul, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 3 milyar avro, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin de 1 milyar avro tutarındaki "İpotek Teminatlı Menkul Kıymet" ihracı başvurusunu, Bereket VarlıkKiralama AŞ'nin ise 2 milyar liralık Kira Sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.
İdari para cezaları
Kurul, Sanko
Pazarlama İthalat İhracat
AŞ'nin (SANKO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılaninceleme sonucunda, "arz ve talep ile fiyat hakkında yanıltıcı izlenimuyandırdıkları" gerekçesiyle Ali Özkanat'a 155 bin 211 lira, Veli Berk Sun'a da 27 bin 47 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.
SPK ayrıca, Kervansaray Yatırım Holding AŞ ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, "örtülü olarak aktarıldığı tespit edilentutarın tahsil ve takibine yönelik olarakgerekli işlemlerin yapılmaması" nedeniyle Ertan Sayılgan ve Zeynep Tümer'e 338 bin 88'er lira, Miray Ercan'a da 27 bin 47 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.
Türkiye,Vakıflar Bankası,Yapı Kredi Bankası,Sermaye Piyasası Kurulu
08 Kasım 2018 Perşembe 19:47