SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK), 10 Aralık
2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden İttifak Holding
AŞ pay piyasasında internet üzerinden emir kabuletmelerinin yasaklanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul İttifak Holding AŞ pay piyasasında 21 Kasım 2018 - 4 Aralık 2018 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 10 Aralık 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden İttifak Holding AŞ pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasını ve 4 kişi hakkında 10 Aralık 2018 tarihliişlemlerden başlamak üzere 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı getirilmesini kararlaştırdı.
İttifak Holding,10 Aralık,Aralık,Sermaye Piyasası Kurulu
07 Aralık 2018 Cuma 19:31