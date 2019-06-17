17.06.2019 22:04
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SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 Haziran 2019 tarihinden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden İhlas Gazetecilik pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 Haziran 2019 tarihinden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden İhlas Gazetecilik pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul İhlas Gazetecilik pay piyasasında 31 Mayıs 2019-13 Haziran 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinden başlamak başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden İhlas Gazetecilik pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, 5 kişi hakkında 18 Haziran 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına hükmetti.
Kaynak: AA
İhlas, Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi

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