SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK), Seyitler Kimya Sanayi pay piyasasında meydana gelen olağan dışı fiyatve miktar hareketleri nedeniyle 3 kişi hakkında borsalarda 6 aysüreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Seyitler Kimya Sanayi pay piyasasında 27 Mayıs 2019-20 Haziran 2019 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyatve miktar hareketleri nedeniyle 25 Haziran 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Seyitler Kimya Sanayi pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerininyasaklanmasını ve 3 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.