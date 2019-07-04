SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 3 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Özak GayrimenkulYatırım Ortaklığı'nın 114 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, İş Finansal Kiralama'nın 4 milyar 560 milyon lira, Yapı Kredi Faktoring'in 773 milyon lira, Tera Yatırım Menkul Değerler'in 71 milyon 985 bin 403 lira, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi'nin 500 milyon lira, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 258 milyon lira, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 milyar lira, VakıfBank'ın 3 milyar lira ve Türk Ekonomi Bankası'nın 100 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Garanti Faktöring, pay piyasasında 1 Şubat 2019 - 20 Mart 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgiliolarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 333 bin 684,52 lira para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Latek Holding pay piyasasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını ve söz konusu kişi hakkındaborsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

SPK ayrıca Denizbank sermayesinin yüzde 99,85'ine tekabül eden hisselerin Emirates NBD Bank PJSC'ye devri işlemlerikapsamında Deniz Portföy Yönetimi ile Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın ortaklık yapılarında dolaylı olarakoluşacak değişikliğe onay verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verdi ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler'in ortaklık yapısında dolaylı olarak oluşacak değişiklik kurulun kayıtlarına alındı.

Kaynak: AA