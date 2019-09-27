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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 1 kişi hakkında borsalarda 6 ay geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

27.09.2019 20:38SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 1 kişi hakkında borsalarda 6 ay geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ pay piyasasında 18 Eylül 2019-25 Eylül 2019 döneminde meydana gelen fiyat ve
miktar hareketleri nedeniyle 1 kişi hakkında 30 Eylül 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
SPK, 30 Eylül 2019 tarihinden başlama üzere İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ pay piyasasında 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, tek fiyat işlem yönteminin uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Eylül, Ekonomi

Kaynak: AA

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