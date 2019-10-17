SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mersin
Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin 650 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Konfrut Gıda Sanayi veTicaret'in 26 milyon 400 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Nurol Yatırım Bankası'nın 50 milyon lira, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin 650 milyon dolar, Fibabanka'nın 3 milyar 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 47 bin 619,54 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığıniteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında CumhuriyetBaşsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını ve 6 kişi hakkında, borsalarda 2 yıl geçici işlemyapma yasağı getirilmesini kararlaştırdı.
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığıniteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlemyapma yasağı getirilmesine, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 1 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç
duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağıgetirilmesine hükmeden SPK, Verusa Holding pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerdesorumluluğu bulunan 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlemyapma yasağı getirilmesine, Kurul'un 4 Ekim 2018 tarihli kararı uyarınca 6 ay geçici işlem yapmayasağı getirilmesi sebebiyle, söz konusu 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verdi.
Kurul ayrıca https://www.fx-tr.com, https://www.trtradefred.com, https://invests360turkey.com, https://tr360fx.com, https://www.highfx1.com, https://www.highfxtr.com, https://klasfx25.com, https://www.asforex6.com, https://4galafx.com, https://www.limitmarkets6.com, https://www.trendfx9.com, https://fxoro10.com, https://lordfx9.com, https://uzmanfx7.net, https://www.uzmanfx11.net, https://www.50bindolar.com, https://www.hizlifx3.com, http://www.hizlifx5.net, https://gannmarkets3.com, http://destekfx3.com, https://tr-fbs.trade https://www.ntimarkets1.com, http://demoforeks.com, http://forexhesapacmak.com, http://experts-france.com, http://forexhesapac2.co, https://www.hftrade.com, https://www.troyforex1.com, https://www.olivemarkets3.com, https://www.olivemarketsgiris1.com https://www.ekolfx3.com, https://www.gkmforex1.com, https://www.granantrade.com, https://vennfx.com, https://www.n1cm.com, https://kapitalindex.com, https://www.capitalindex.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinindördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.