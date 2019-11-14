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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Albaraka Türk Katılım Bankası'nın 450 milyon TL tutarındaki bedelli sermaye artırımını onayladı.

14.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:06SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Albaraka Türk Katılım Bankası'nın 450 milyon TL tutarındaki bedelli sermaye artırımını onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, Global Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon lira, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 600 milyon lira, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 350 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 218 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylandı.
Ayrıca Kurul, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 870 milyon lira tutarındaki Tahvil/Finansman Bonosu ile 30 milyon lira tutarındaki Yapılandırılmış Borçlanma
Aracı ihracını onayladı.
Aktif Yatırım Bankası
AŞ (2) No'lu Turkcell
Varlık Finansmanı
Fonu'nun 75 milyon lira tutarında Varlığa Dayalı Menkul
Kıymet ile Halk Varlık Kiralama
AŞ'nin 2 milyar lira tutarında Yönetim sözleşmesine
dayalı kira sertifikası ihracı da onaylandı.
SPK, Altınyağ Kombinaları AŞ hakkında şirketin söz konusu eylemlerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine ve şirkete toplamda 2 milyon 322 bin lira para cezasının
uygulanmasına karar verdi.
Işık Menkul Değerler AŞ'ye, Sümer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'ye, Invest-Az Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye, Citibank AŞ'ye idari para cezasının uygulanmasına
karar verildi.
Kurul, Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (RODRG) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 5 kişiye, Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret AŞ (ADESE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 18 kişiye, Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (ATPET) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 6 kişiye, San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ (SANEL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler
nedeniyle 4 kişiye, METRO Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ (METRO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 2 kişiye geçici işlem
yapma yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Güncel

Kaynak: AA

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