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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

18.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:10SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret pay piyasasında 31 Ekim 2019-13 Kasım 2019 döneminde
meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Kurul ayrıca Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 30 Eylül 2019-13 Kasım 2019
döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere 6
ay süreyle Global Menkul Değerler unvanlı yatırım kuruluşunun Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret pay piyasasında müşterilerinden internet
üzerinden emir kabul etmesinin yasaklanmasına ve 2 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Ekonomi

Kaynak: AA

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