SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret pay piyasasında 31 Ekim 2019-13 Kasım 2019 dönemindemeydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 30 Eylül 2019-13 Kasım 2019döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere 6ay süreyle Global Menkul Değerler unvanlı yatırım kuruluşunun Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret pay piyasasında müşterilerinden internetüzerinden emir kabul etmesinin yasaklanmasına ve 2 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA