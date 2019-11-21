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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret'in pay başına 4,4 liradan halka arzını onayladı.

21.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:38SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Papilon Savunma-Güvenlik
Sistemleri Bilişim Mühendislik
Hizmetleri İthalat Sanayi
ve Ticaret'in pay başına 4,4 liradan halka arzını onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Türk Prysmian Kablo
ve Sistemler'in 75 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret'in 1 milyar lira, Akbank'ın 30 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret'in pay başına 4,4 liradan halka arzını, Ünlü Menkul Değerler AŞ Angora
Varlık Finansmanı Fonunun 15 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu onayladı.
SPK, Alnus Yatırım Menkul
Değerler'e ise 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Prysmian Kablo, İhracat, Ekonomi

Kaynak: AA

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