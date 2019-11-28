SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şekerbank
'ın 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Şeker Faktoring'in 82 milyon lira, Destek Faktoring'in 120 milyon lira, Gedik Yatırım Holding'in 200 milyon lira, Şekerbank'ın 1 milyar lira, Osmanlı Yatırım MenkulDeğerler'in 150 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK, Gedik Yatırım MenkulDeğerler'e toplam 250 milyon lira, Gedik Yatırım Menkul Değerler hakkında yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 30 bin 961 lira, Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılaninceleme sonucunda 1 kişiye 119 bin 4,58 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Körfez Forex tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak 1 kişi hakkında, İttifak Holding AŞ'nin bağlı ortaklığı Selva Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olan Adese AlışverişMerkezleri Ticaret AŞ paylarının devrine ilişkin işlemlerin incelenmesi sonucunda 2 kişi hakkında, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindekiişlemlerde sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında, İhlas Gazetecilik pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerdesorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran kurul, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 4 kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlemyapma yasağı getirilmesine, İhlas Gazetecilik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 3 kişi hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağıgetirilmesine, 17 Haziran 2019 tarihli Kurul Bülteni uyarınca verilen 6 ay geçici işlem yapma yasağının 2 yıllık süreden düşürülmesine karar verdi.
SPK, https://klasfx26.com, http://yatirimhesap.com, https://asforex7.com, https://5galafx.com, https://www.limitmarkets7.com, https://www.trendfx10.com, https://fxoro11.com, https://lordfxgiris.com, https://lordfx.co.uk, https://www.uzmanfx12.net, http://www.uzmanfx1.org https://www.hizlifx4.com, http://www.hizlifx6.net, https://www.gannmarkets4.com, https://www.destekfx4.com, https://www.olivemarkets4.com, https://www.olivemarketsgiris4.com, https://fbstur.trade, https://gkmforex2.com/, https://ekolfx4.com, http://forexhesapac3.co, http://demoforeks1.com, https://www.ntimarkets2.com, http://forexekaydol1.com, https://www.troyforex2.com/, https://www.zesforexturkce.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına kararlaştırdı.
Kurul ayrıca Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle hakkında suç duyurunda bulunulmasına karar verilen 1 kişinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine hükmetti.