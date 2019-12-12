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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fibabanka'nın 50 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

12.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:42SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fibabanka'nın 50 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Ak Faktoring'in 102 milyon lira, Ak Yatırım Menkul Değerler'in 800 milyon lira, Hayat Varlık Yönetim'in 175 milyon lira, Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret'in 55 milyon lira, Fibabanka'nın 50 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Kurul, Venbey Yatırım Menkul
Değerler'e 208 bin 392 lira, Kavram Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık'a 74 bin 16 lira, Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 25 Şubat 2019- 1 Mart 2019 döneminde
gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 771 bin 794,52 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme neticesinde 2 kişiye, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında 12 Nisan 2019-3 Mayıs 2019 döneminde gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 1 kişi hakkında, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret'in hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran SPK, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında 12 Nisan 2019- 3 Mayıs 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 1 kişi ve Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine, Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri İnşaat Mühendislik Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında 6 Mayıs 2019 tarihli Kurul Kararıyla 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmesi sebebiyle 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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