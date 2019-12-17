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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 12 Kasım 2019 - 18 Kasım 2019 döneminde ve 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 4 şirket ve 6 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına...

17.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:26SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Beton Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 12 Kasım 2019 - 18 Kasım 2019 döneminde ve 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 4 şirket ve 6 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 12 Kasım 2019 - 18 Kasım 2019 döneminde ve
11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda Çemaş Döküm Sanayii, IP Intercapıtal Markets AD, Işıklar Holding Anonim Şirketi, Özışık İnşaat ve Enerji ve 6 kişi hakkında yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, brüt takas uygulanmasına, kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasına, tek fiyat yöntemi ile işlem gerçekleştirilmesine ve yarın başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Niğde, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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