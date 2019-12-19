SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Akdeniz Faktoring'in 286 milyon lira, Global Yatırım Holding'in 250 milyon lira, Halk Gayrimenkul YatırımOrtaklığı'nın 2 milyar lira, Garanti Bankası'nın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Yatırım VarlıkKiralama'nın 150 milyon lira, ZKB VarlıkKiralama'nın 150 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu, Halk VarlıkKiralama'nın 1 milyar lira tutarındaki diğer kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

MMC Sanayi ve TicariYatırımlar'a 38 bin 308 lira, Marka Yatırım Holding'e 76 bin 616 lira, Verusaturk GirişimSermayesi YatırımOrtaklığına toplam 107 bin 577 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

SPK, kurulun III-62.3 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları HakkındaTebliğ" in Geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "son takvim yılı" ifadesi ile ilgili oluşan tereddütlerin giderilmesiamacıyla söz konusu geçici madde hükmünden yararlanmak isteyen gayrimenkul değerleme kuruluşlarının 2018 yılını esasalarak, maddede öngörülen şartı sağladıklarına ilişkin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar kurula başvurmaları gerektiğinin duyurulmasına da karar verdi.

Kaynak: AA