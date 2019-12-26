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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

26.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:52 SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Yapı ve Kredi Bankası'nın 5 milyar lira, Nurol Yatırım Bankası'nın 600 milyon lira, Zorlu Faktoring'in 148 milyon lira, Odeabank'ın 4 milyar lira, Koç Finansman'ın 675 milyon lira, Nurol Holding'in 500 milyon lira, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlamanın 107 milyon lira, Lider Faktoring'in 135 milyon lira, Devir Faktoring'in 30 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Vakıf Varlık
Kiralama'nın 12 milyar lira tutarındaki alım satıma ve
yönetim sözleşmesine
dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.
Kurul, 1 kişiye toplam 6 milyon 153 bin 232 lira idari para cezası uygulanmasına 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı
niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 5 kişi hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran kurul, söz konusu şirketin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 6 kişi hakkında, borsalarda 2 yıl geçici işlem
yapma yasağı getirdi.
SPK, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve 41 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.
Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının portföylerinde bulunan girişim şirketlerinin halka açılması sonucunda bu şirketlerin
girişim sermayesi yatırım ortaklığı portföyünde kalan tüm paylarının girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilmesine ve bu çerçevede Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ'in 22.
maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentlerinde yer alan portföy sınırlamalarına ilişkin hesaplamalarda dahil edilmemesine karar
veren kurul, 2020 yılı için yeniden değerlemeye tabi tutarları yayımladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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