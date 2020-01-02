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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aygaz'ın 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

02.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:48 SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aygaz'ın 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul Koç Kredi Finansman'ın 370 milyon lira, Aygaz'ın 300 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu Halk Varlık Kiralamanın 500 milyon lira tutarındaki diğer kira sertifikası ihracı, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralamanın 600 milyon lira tutarındaki alım satıma dayalı
kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.
Kurul, Martı Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığına 38 bin 308 lira, Martı Otel İşletmelerine 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
10 internet sitesi hakkında hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştıran SPK, 2 kişinin gayrimenkul değerleme lisansının
sürekli olarak iptaline hükmetti.

Sermaye Piyasası Kurulu, Aygaz A.Ş, Fiat, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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