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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Creditwest Faktoring AŞ (CRDFA) pay piyasasında 16 Aralık 2019-3 Ocak 2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Creditwest Faktoring AŞ pay piyasasında...

07.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:56 SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Faktoring AŞ (CRDFA) pay piyasasında 16 2019-3 Ocak 2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar
hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere 6
ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Creditwest Faktoring AŞ pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin
yasaklanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, 16 Aralık 2019-3 Ocak 2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Creditwest Faktoring AŞ pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasını, 6 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Creditwest, Aralık, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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