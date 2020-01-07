SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Creditwest
Faktoring AŞ (CRDFA) pay piyasasında 16 Aralık
2019-3 Ocak 2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktarhareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere 6ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Creditwest Faktoring AŞ pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerininyasaklanmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, 16 Aralık 2019-3 Ocak 2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Creditwest Faktoring AŞ pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasını, 6 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.