SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ING Bank'ın 4 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, AG Anadolu Grubu Holding'in 1 milyar lira, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 460 milyon lira, ING Bank'ın 4 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Nurol VarlıkKiralama'nın 500 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 17 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Turkcell İletişim Hizmetlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarakNail Olpak, Afif Demirkıran ve Tahsin Yazar'ın atanmasını, yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine şirket genelkurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye veya yerlerine kurulca başka bağımsız üyeler atanıncaya kadargörev yapmalarını kararlaştırdı.

SPK, "Emeklilik YatırımFonlarına İlişkin Rehber" in; "5.2. Nemalandırma" başlıklı maddesine (f) bendi olarak "Üzerinde haciz bulunan emeklilik sözleşmelerine ilişkin olarak tahsil edilen katkı payı tutarlarının nemalandırılmaksızındoğrudan katılımcı, işveren veya sponsor tarafından tercih edilen emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilmesimümkündür." hükmün eklenmesine karar verdi.

Kaynak: AA