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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

19.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:50
SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar, Vestel Elektronik Sanayi
ve Ticaret'in 750 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Ak Yatırım Menkul
Değerler'in 50 milyon lira tutarındaki yatırım kuruluşu varantını, Aktif Bank Sukuk Varlık
Kiralama'nın 1 milyar lira tutarındaki alım satıma dayalı kira
sertifikası başvurusunu onayladı.
Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Sermaye Piyasası Kurulu, Yapı Kredi Bankası, Vestel, Ekonomi

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