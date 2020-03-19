SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
19.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:50
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar, Vestel Elektronik Sanayive Ticaret'in 750 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Ak Yatırım MenkulDeğerler'in 50 milyon lira tutarındaki yatırım kuruluşu varantını, Aktif Bank Sukuk VarlıkKiralama'nın 1 milyar lira tutarındaki alım satıma dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.
Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar, Vestel Elektronik Sanayive Ticaret'in 750 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Ak Yatırım MenkulDeğerler'in 50 milyon lira tutarındaki yatırım kuruluşu varantını, Aktif Bank Sukuk VarlıkKiralama'nın 1 milyar lira tutarındaki alım satıma dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.
Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Sermaye Piyasası Kurulu, Yapı Kredi Bankası, Vestel, Ekonomi