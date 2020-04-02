SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Afyon Çimento Sanayi Türk AŞ'nin 300 milyon liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Afyon Çimento Sanayi Türk AŞ'nin 300 milyon liralık bedelli sermaye artırımı ve CEO Event Medya AŞ'nin 23 milyon 500 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.Denizbank AŞ'nin 3 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay veren kurul, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 600 milyon lira, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 250 milyon lira, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 97 milyon lira ve Arena Faktoring AŞ'nin 35 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu da onayladı.SPK, Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 12 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onaylarken, Ak Portföy Yönetimi AŞ Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi vekatılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına da karar verdi.Kurul, Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar AŞ ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda 5 kişiye toplam 2 milyon 394 bin 230 lira idari para cezası verilmesini ve bu kişiler hakkında çeşitli eylemlerden suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.SPK, iki tüzel kişiye uluslararası değerleme standartlarınaaykırı değerleme raporu hazırlanması sebebiyle toplam 207 bin 807 lira para cezası verilmesine karar verdi.Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA