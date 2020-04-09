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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Metro Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 21 milyon liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

09.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:18
SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Metro Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 21 milyon liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Metro Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 21 milyon liralık bedelli sermaye artırımına onay verdi.
Kurul, Şeker Faktoring AŞ'nin 81 milyon lira, Nitelikli Yatırımcı
İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Maqasid Portföy Yönetimi AŞ Yenilikçi Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.
Kurul, Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda 5 kişiye toplam 256 bin 395 lira, Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret AŞ (ADESE) ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda bir kişiye ise 1 milyon 50 bin 559 lira idari para cezasının uygulanmasını kararlaştırdı.
Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sermaye Piyasası Kurulu, bedelli, Ekonomi
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