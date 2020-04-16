SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ekonomi Bankası'nın 23 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Lider Faktoring'in 45 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Vakıf Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı'nın 230 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Türk Ekonomi Bankası'nın 23 milyar lira, Deva Holding'in 250 milyon lira, Akbank'ın 9 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Aktif Bank Sukuk

Varlık Kiralama'nın 430 milyon lira tutarındaki sahipliğe dayalı kira

sertifikası başvurusunu onayladı.

SPK, Muhammet Kuzeyhan Türkmen adlı şahıs tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak Ahmet Şimşek, Muhammet Kuzeyhan Türkmen, Dilek Sayar ve Osman Bayrak isimli kişiler hakkında, Ayşe Özkan adlı şahıs tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak Ayşe Özkan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 29 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.