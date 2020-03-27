Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığının görüldüğüne dikkat çekerek, "Bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi hususunun bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmüştür" uyarısı yaptı.

SPK, söz konusu suçları işleyen kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlandığını da anımsattı.

SPK'nın internet sitesinden yapılan açılamada şöyle denildi:

"Kurulumuzun 07.02.2020 tarihli açıklaması ile Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca verilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığının görüldüğü belirtilerek, herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçe olmaksızın tamamıyla yatırımcılarımızın aldatılmasına ve mağdur edilmesine zemin hazırlayan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemelerin tamamlanarak hukuki işlemlere başlanacağı duyurulmuştur."

SPK açıklamasında, "Bu kapsamda, tamamlanan incelemelere ilişkin olarak Kurulumuzca tesis edilen işlemler Kurulumuz Bültenleri ile kamuoyuna duyurulmakta olup, yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri çerçevesinde başlanan ve halen devam eden incelemeler tamamlandığında da inceleme sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilerek, şu konuların altı çizildi:

"Konuya ilişkin olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Piyasa Dolandırıcılığı" başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiş olup, söz konusu suçları işleyen kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

"Bu çerçevede, yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen ve söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi hususunun bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmüştür.

"Diğer taraftan, yatırım kuruluşları tarafından "Seri: V, No: 68 Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, söz konusu şahısların işlemlerine ve genel olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106, 107 ve 109/2 maddelerine aykırı işlemlerde bulunan kişilerin işlemlerine aracılık edilmemesi, aksi takdirde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96 ncı maddesi kapsamında söz konusu fiili işleyen kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve sermaye piyasası faaliyet yetkilerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbirin uygulanabileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA