SPK piyasalara nefes verdi
Sermaye Piyasası Kurumu, koronavirüs salgınının finansal piyasalar ve sermaye piyasası çalışanları üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik önlemler aldı.
23.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:34
Sermaye Piyasası Kurumu, koronavirüs salgınının finansal piyasalar ve sermaye piyasası çalışanları üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik önlemler aldı. SPK 19 Mart'ta yaptığı toplantının sonuçları açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi