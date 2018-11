Sponsor Bulunamazsa Süper Lig Takımı Dağılacak

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:57



Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde ilk kez mücadele veren Ahi Evran Üniversitesi , maddi imkansızlıklar nedeniyle zor günler geçiriyor.Ligdeki 5 maçını da kaybeden takımdan, sponsor bulunamaması ve maddi zorluklar yaşanması nedeniyle bazı sporcular ayrıldı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Salonu'nda eksik kadro ile antrenmanlarını sürdüren takımdaki diğer sporcular da sıkıntıların giderilmesini bekliyor.Antrenör Murat Mızrakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne çıkan takımda her şeyin güzel başladığını, güzel bir kadro oluşturulduğunu söyledi.Verilen bazı sözler nedeniyle sporcuların da istekli bir şekilde lige başladığını ifade eden Mızrakçı, bütçe konusunda sıkıntılar başlayınca başarısız sonuçların da ardı ardına geldiğini anlattı.Takıma sponsor bulmakta zorlanıldığını vurgulayan Mızrakçı, şöyle konuştu:"Özellikle bütçe konusunda ciddi sıkıntılar yaşadık. Takımımız sponsor bulmada bayağı zorlandı. Bu sıkıntılar da ister istemez sporcuya ve takıma yansıdı. Çocukların bu imkansızlıklar içerisinde verdiği mücadele aslında övgüye değer bir davranış. Eğer bir an önce sponsor bulunamazsa, destek gelmezse takım dağılma tehlikesi yaşayacak. Hatta bazı sporcularımız takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Kalan sporcularımız mücadelelerini devam ettiriyor, umut ediyorlar." Kırşehir 'in Süper Lig'de bir takımının olmasının büyük bir başarı olduğunu, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getiren Mızrakçı, " Türkiye 'de sayılı kulüpler olan Beşiktaş , Göztepe, Antalyaspor , Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor gibi birçok takım Kırşehir'e geliyor, bu şehrin tanıtımına da çok büyük bir katkı sağlıyor." dedi.Sporculardan Ayhan Özenç Alan da Mersin 'den geldiğini belirterek, maddi imkansızlıklardan dolayı birçok arkadaşının takıma veda etmek zorunda kaldığını, kalan sporcuların da kendilerini maçlara adapte edemediğini söyledi.Ciddi zorluklar yaşadıklarını anlatan Ayhan Özenç, "Eğer sponsor desteği bulunmazsa bu takım Süper Lig'den düşecek. Bu, Kırşehir için büyük kayıp." diye konuştu.Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da takımın bağlı olduğu kulübün dernek statüsünde çalışması nedeniyle üniversite bütçesinden kaynak ayıramadıklarını, Kırşehir, Ankara ve İstanbul 'da sponsor firma arayışlarının devam ettiğini, takımın dağılmaması için destek beklediklerini kaydetti.