Sponsor Desteğini Çekince Çanakkale Yolundan Adana'ya Döndüler

Kaynak: DHA

ADANA Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Murtaza Avşar, Çanakkale'deki Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri'ne katılacak U14 Kız Takımı'nın otobüsünün, sponsor iş adamının konaklama desteğini geri çekmesi nedeniyle Çanakkale yolundan döndüğünü söyledi.Kulübün sadece Büyükşehir Belediyesi'nin isim hakkını kullandığına ve direkt belediyeye bağlı olmadığına dikkat çeken Adana Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Murtaza Avşar, amatör spor kulüplerinin yaşadığı maddi imkansızlıklar nedeniyle sponsorlara ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Avşar, Çanakkale'deki Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri'ne katılacak U14 Kız Takımı'nın konaklama masraflarına bir müteahhidin sponsor olduğunu kaydetti. MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ni 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin kazanması üzerine bu müteahhidin konaklama masraflarını ödemekten vazgeçtiğini kendilerine, takım otobüsü Çanakkale yolundayken ilettiğini kaydeden Avşar, "Müteahhidin sponsorluktan vazgeçtiğini öğrenince Çanakkale'ye giden kafiledeki yöneticilerimizi ve hocalarımızı aradık. Durumu kendi aramızda değerlendirdik. Sponsor desteği olmadan oradaki masrafın altından kalkmamızın mümkün olamayacağını düşündüğümüz için dönülmesi kararına vardık" dedi.Otobüsün Adana'ya dönmek zorunda kalmasına üzüldüklerini belirten Avşar, "Normal zamanlarda takımımızın ihtiyaçları da başarıları da gündeme gelmiyor. Maddi zorluklar nedeniyle yöneticiler olarak çoğu zaman masrafları kendi imkanlarımızla karşılıyoruz. Başarıyla yolunda devam eden U-14 Kız takımımızın genç sporcuları bu mağduriyet için çok üzgünler" diye konuştu.BAŞKAN GÖKHAN: O ÇOCUKLARI ÇANAKKALE'DE MİSAFİR EDECEĞİZÖte yandan Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Adana Büyükşehir Belediyesi U14 Kız Takımı kafilesinin, Basketbol Anadolu Şampiyonaları Yarı Final müsabakalarına katılmak için Çanakkale'ye gelirken, yoldan döndürülmelerine üzüldüğünü açıkladı.Gökhan, "Adana'dan turnuva için Çanakkale'ye gelmek için yola çıkan çocuklarımızın son anda yoldan geri döndürülmesi haberine çok üzüldüm. Zamanında bilgimiz olsaydı onları gerekirse evlerimizde ağırlar, katılmak için emek verdikleri turnuvaya katılımlarını sağlardık. Biz arayıncaya kadar, sporcu kardeşlerimiz geri dönmüşler" dedi.Özel kalemdeki görevlilerin genç sporcuların velileriyle görüştüğünü söyleyen Ülgür Gökhan, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar görevine başladığında kendisiyle de görüşeceğiz. O çocuklarımızı Çanakkale'de misafir edeceğiz. 14 yaşında çocuklarımızın bu durum karşısında moralleri bozuldu. Böyle bir durumun yaşanması son derece yakışıksız olmuş. Bu durumu telafi edeceğiz" diye konuştu.Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri'nin Çanakkale'deki Anafartalar Spor Salonu'nda yapıldığı, yurdun çeşitli illerinden gelen kız ve erkek U14 takımlarının 4 gün boyunca maçlar yapacağı belirtildi.- Adana