Sponsor Yok Başarı Çok

Kaynak: İHA

Muay Thai Milli Takım Teknik Kurulu Başkanı Göksel Cingöz, son yapılan turnuvarlarda 6 şampiyon birden çıkararak tüm dikkatleri üzerine çekti.Muay Thai Milli Takım Teknik Kurulu Başkanı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai Antrenörü Göksel Cingöz, en son yapılan Muay Thai Büyük Erkekler A Class ve Bayanlarda Tayland' da yapılacak dünya şampiyonasında 6 siklette Türkiye şampiyonasında şampiyon olmayı başaran öğrencileri olduğunu söyledi.Öğrencilerin Kayseri'nin birer değeri olduğunun altını çizen Göksel Cingöz, "Bu öğrencilerim, bundan önce yetiştirdiğimiz ağabeyleri Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmuş Ali Batmaz ve Ali Doğan gibi bu işe gönül verdiler ve gerçekten zoru başardılar. Kayseri'de maalesef sponsor anlamda destek bulamamakla birlikte, ailelerinin büyük desteği ile Türkiye Şampiyonu olmayı başardılar. Sporcularım bundan sonraki süreçte Avrupa ve Dünya Şampiyonu olacaklar inşallah" diye konuştu.Cingöz, bu zamana kadar yaklaşık 50 sporcuyu Milli Takıma kazandırdığını ifade ederek, "Samet Kartal 51 kilo (A class)'ta, Fatih Değer 57 kilo ( A class), Sercan Koç 60 kilo (A class), Hakan Kara 81 kilo (A class), üst genç bayanlarda Ezgi Keleş ve Ayşe Karakuç Türkiye Milli Takımı adına yarışma hakkını elde ettiler" diye konuştu. - KAYSERİ