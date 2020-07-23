SPOR 11 yaş üstü lisanslı sporcular için olimpik yüzme havuzları açıldı

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Renay Onur Yüzme bizim işimizde önemli bir yer kaplıyor

Erkan Yalçın İnşallah Tokyo'ya yakışır, en iyi şekilde gideceğiz

Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - Spor İstanbul, 11 yaş üstü lisanslı sporcular için 4 tesiste olimpik yüzme havuzlarının açıldığını duyurdu.

Spor İstanbul'a ait 4 tesiste olimpik yüzme havuzlarının 11 yaş üstü lisanslı sporculara açılması ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ve Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın katıldı. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur yaptığı açıklamada, Pandemi sürecinin başından beri havuzlarımızı boş görüyoruz. 21 tane havuzun, 16 tanesinin işletmesini yapıyoruz. Yüzme bizim işimizde önemli bir yer kaplıyor. Biz İBB Bilim Kurulu görüşlerine göre hareket ediyoruz. Ağustos ayı sonuna kadar tesislerin halkın kullanımına çok uygun olmadığını düşündüğümüz için ayın sonuna bıraktık. Yüzücülerimizin bu arayı kapatmaları için ağustos ayı sonuna kadar sporcularımızın kullanımına 4 tane tesisimizi onların kullanımına açıyoruz. Burada Yüzme Federasyonu ile de güzel bir işbirliği yaptık. 14 yıl sonra tekrar bu güzel havuzlarda misafir ediyor olmak bizi ayrıca heyecanlandırıyor diye konuştu.

ERKAN YALÇIN İNŞALLAH TOKYO'YA YAKIŞIR, EN İYİ ŞEKİLDE GİDECEĞİZ

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ise 6 tane olimpiyat A, 42 tane olimpiyat B barajımız var. İnşallah Tokyo'ya yakışır, en iyi şekilde gideceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Geçmiş dönemlerde sadece katılan yüzme federasyonu varken, şimdi burada iddialı, varlığını hissettiren, madalyalar alan bir yüzme federasyonumuz var. İBB, ülke sınırları içindeki tesislerin aktif kullanılması için bir çalışma başlattı, onlara teşekkür ediyorum. Toplam 4 havuzdan faydalanabilecekler. Her şey için teşekkür ediyorum. Heyecanlı olan, yüzemeyen gençlerimiz için buradan olimpiyatlardan sporcu çıkartmak adına çalışmalar yaptık. İnşallah bu havuzlardan ülkemizi temsil eden çocuklarımız çıkacaktır dedi.