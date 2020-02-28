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Spor 15 yaş altı grekoromen güreş türkiye şampiyonası başladı

SPOR 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladıİlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - Kayseri ev sahipliğinde 55 ilden 330 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.

28.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:10
SPOR 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası başladı
İlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - ev sahipliğinde 55 ilden 330 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.
Atatürk Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek şampiyonaya 55 ilden 330 sporcu katıldı. Sporcular şampiyonada dereceye girmek için ter döktü. Müsabakalar hakkında bilgi veren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Açılış seremonisi ile müsabakalara başladık. Bugün bizim için üzücü bir gün, şehitlerimize ciğerimiz yanıyor. Buna rağmen dik durmak zorundayız. Müsabakalara katılan sporculara başarılar diliyorum dedi.
Spor 15 yaş altı grekoromen güreş türkiye şampiyonası başladı

Kayseri, Türkiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


28.02.2020 20:00:51