Spor 1907 Fenerbahçe Derneği'nin Sporda İnovasyon Projesi Meyvelerini Verdi

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Spor 1907 Fenerbahçe Derneği'nin sporda inovasyon projesi meyvelerini verdiRıfat Perahya 54 başvurunun 7'si programa dahil edildiTeknolojiyi ihraç etmek istiyoruzTürkiye'deki diğer spor kulüplerinin de bu girişimlerden faydalanması bizim en büyük isteğimizKendi alanında söz sahibi olan bireysel yatırımcılar varFenerbahçeli basketbolcu Sinan Güler de bireysel yatırımcılardanMustafa AKIN - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA) -Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen, sporda inovasyona ve bölgedeki spor teknolojisi startuplarının sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmaya odaklanan SPIN İnovasyon Hızlandırıcısı'nın kazananları belli oldu. 1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile hayata geçen programa beslenme, fitness, performans ölçümü, medya ve taraftar artırmaya yönelik çok geniş bir yelpazede toplam 54 başvuru gerçekleşti. Endüstri liderlerinin mentörlüğünde gerçekleştirilen 4 aylık yoğun bir program sonunda sağlık, artırılmış gerçeklikle antrenman, akıllı statlar, büyük veri, taraftar yönetimikatılımı ve espor alanlarında 7 start-up dereceye girdi. Dereceye giren start-up'lar 11 Mart'ta gerçekleşecek 'Demo Day'de yatırımcılarla buluşacak.RIFAT PERAHYA 54 BAŞVURUNUN 7'Si PROGRAMA DAHİL EDİLDİ1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada 2018 yılı Ekim ayı sonuna kadar Türkiye'de spor alanındaki girişimlerin başvurularını kaydettiklerini belirtti. Yapılan 54 başvurudan uygun görülen 7 tanesinin program dahil edilmesine karar verildiğini ifade eden Rıfat Perahya, Kasım ile Şubat ayı arasında 4 ay boyunca bu girişimler MEF Üniversitesi'nin düzenlediği mentorlük programına dahil oldular ve kendilerini geliştirme fırsatı yakaladılar. Sonuç itibarıyla da 11 Mart Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı 1907 Tribünü'nde final günümüz olacak. Bu final gününde de hem yurt içinden hem de yurt dışından girişimcilik ekosisteminde var olan önde gelen kanaat önderleri ve potansiyel yatırımcılar bizlerle beraber olacaklar. Bu 7 girişimin sunumlarını izleyecekler, yatırım yapma fırsatı bulacaklar. Hızlandırıcı fikir aşamasını geçmiş ve artık bir şirket kurmuş, müşteri bulmuş, fatura kesmeye başlamış olan şirketlerin hızlandırıcı programı vasıtasıyla bir sonraki seviyeye çıkması yani yatırımcı bulması, diğer ülkelere açılabilmesi ve global bir oyuncu olabilmesi için düzenlenmiş bir program. HYPE Sports Innovation'ın Türkiye'de hem bireysel yatırımcıları var hem de 1907 Fenerbahçe Derneği ve MEF Üniversitesi partnerleri olarak bulunuyor dedi.TEKNOLOJİYİİHRAÇ ETMEK İSTİYORUZAmaçlarının Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini global platforma taşıyabilmek olduğunu dile getiren Rıfat Perahya, İlk defa bir dikey hızlandırıcı oluyor. Her sektörden girişimcilerin olduğu değil sadece spor alanındaki girişimleri kabul ettik bu programa. En büyük isteğimiz de Türkiye'de bir çok güzel fikir var, özellikle spor endüstrisi o kadar hızlı bir şekilde gelişiyor ki gençlerin beklentileri farklılaşıyor hem de teknolojinin çok farklı etkilerini görüyoruz spor endüstrisi üzerinde. Dolayısıyla bu büyüyen sektör içinde Türkiye'deki girişimlerin de Türkiye'de bulunan spor kulüplerine katkıda bulunması aynı zamanda da global platformda kendilerini göstermelerini istiyoruz. Bu programdaki önemli bir kriter şirketler Türkiye'de kuruluyor istihdam Türkiye'de sağlanıyor ama amacımız bir şekilde hem o beyin göçünün önüne geçmek hem de teknolojiyi farklı ülkelere ihraç edebilmek, yayabilmek. Dolayısıyla bu açıdan da programı önemsiyoruz diye konuştu.TÜRKİYE'DEKİ DİĞER SPOR KULÜPLERİNİN DE BU GİRİŞİMLERDEN FAYDALANMASI BİZİM EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ1907 Fenerbahçe Derneği'nin bir çok farklı ülkede olduğu gibi HYPE Sports Innovation'ın Türkiye'deki partneri olduğunu hatırlatan Rıfat Perahya, Genelde ya üniversiteler ile bu işbirliğini yapıyorlar ya da spor kulüpleri ile. Biz de Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sürekli proje üreten bir dernek olarak ilk girişimi biz yaptık 1907 Fenerbahçe Derneği olarak. ve amacımız da eğer bu yatırımlardan girişimlerden yatırım alan ve global platforma çıkan girişimler olursa biz de bir parçası olup daha sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ortaklığımızı, payımızı devretmek ama en önemli tarafın bugün dünyada önde gelen spor kulübü bu girişimcilik alanına çok önem veriyorlar çünkü giyilebilir teknolojiden tutun akıllı stadyumlara kadar veya akıllı bilet sistemlerine kadar farklı alanlarda önemli gelişmeler var ki biz de bu gelişimleri önce farkına varıp Fenerbahçe Spor Kulübü'nün denemesi bir laboratuvar olarak kullanmasını istiyoruz. Ama tabii ki biz bir öncülük yapıyoruz burada bir çok alanda olduğu gibi ama Türkiye'deki diğer spor kulüplerinin de bu girişimlerden faydalanması bizim en b üyük isteğimiz şeklinde konuştu.KENDİ ALANINDA SÖZ SAHİBİ OLAN BİREYSEL YATIRIMCILAR VARRıfat Perahya, projede kendi alanlarında söz sahibi olan, kanaat önderi olan bireysel yatırımcılar olduğunu ifade ederek şunları söyledi Bunlardan bir tanesi de herkesin tanıyacağı Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcularından Sinan Güler. O da bu projeye çok inanıyor ve bireysel yatırımcılardan bir tanesi. Onun haricinde de 1907 Fenerbahçe Derneği de yatırım alan girişimlerin hissedarı olacak. Dolayısıyla bu final gününde farklı yatırımcılardan da ilgi görürse girişimlerin en azından bir kaçının global platformda büyüyeceğini ön görüyoruz.