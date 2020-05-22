SPOR 20 sporculu aile, evlerinin bodrum katını spor salonuna çevirdi

20 sporculu aile, evlerinin bodrum katını spor salonuna çevirdiKüskü Ailesi evlerinin bodrumunda antrenman yapıyorİSTANBUL, (DHA) - İstanbul BBSK'lı 20 sporcunun bulunduğu Küskü Ailesi, evlerinin bodrum katını spor salonuna çevirerek antrenmanlarını birlikte gerçekleştiriyor.

22.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:34
20 sporculu aile, evlerinin bodrum katını spor salonuna çevirdi
Küskü Ailesi evlerinin bodrumunda antrenman yapıyor
İSTANBUL, (DHA) - İstanbul BBSK'lı 20 sporcunun bulunduğu Küskü Ailesi, evlerinin bodrum katını spor salonuna çevirerek antrenmanlarını birlikte gerçekleştiriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcu ailesi Küsküler, koronavirüs salgını nedeniyle spor tesislerin kapatılmasının ardından çalışmalarını evlerine taşıdı. Küskü Ailesi'nde küçükten büyüğe farklı yaş gruplarında 20 sporcu bulunuyor. Büyükler ve gençler kategorilerinde yer alan sporcular, önemli başarılara da imza atmış durumda. Yeni başarılar yakalamak için antrenmanlarını Cebeci Spor Kompleksi'nde sürdüren sporcular, pandemi sürecinde tesislerin kapanmasıyla durumdan olumsuz etkilendi. Küskü Ailesi'nin bireyleri çözümü bodrum katlarını spor salonuna çevirmekte buldu. Antrenmanlarına evlerinin bodrumunda devam eden sporcular, birlikte çalışmalar yaparak, gelecek müsabakalara kendilerini hazırlıyor. SPOR 20 sporculu aile, evlerinin bodrum katını spor salonuna çevirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Cami hoparlörlerinden ’Yuh Yuh’ şarkısı çalınan Selda Bağcan’dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor Haber
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Cemal Kaşıkçı’nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Kahramanmaraş’ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Haberler››Güncel››SPOR 20 sporculu aile, evlerinin bodrum katını spor salonuna çevirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:31: Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı - Haber 13:31: Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor - Haber 13:31: Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan Pakistan Havayollarına ait uçakta 90'dan fazla yolcu ve... - Haber 13:31: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da gençler güneşli havanın keyfini çıkardı - Haber 13:30: Sokak ortasında komaya girdi, zorla çikolata yedirmeye çalıştılar - Haber 13:22: Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü - Haber 13:16: Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz - Haber 11:26: Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti - Haberler 10:13: Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor - Ekonomi