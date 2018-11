Spor 36. Kocaeli Rallisi start aldı

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:34



Spor 36. Kocaeli Rallisi start aldıErgün AYAZ-Alişan KOYUNCUİZMİT(Kocaeli),(DHA) -İZMİT'te, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi start aldı.Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde 60 araç, İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezinin önünden start aldı. Pilotlar, 2 gün boyunca yaklaşık 102 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 284 kilometrelik yol kat edecekler. Mevsim koşulları ve yağan yoğun yağmur sonucu etapların çamur olması sebebiyle çok daha zorlu ve heyecanlı olması beklenen Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi'nde, Ford Motorsport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2, R1 ve ST araçlar ile yarışacaklar.Ford Motorsport Türkiye adına genel klasmanda mücadele eden Red Bull sporcusu Yağız Avcı co-pilot Onur Vatansever ile her koşulda üstün performans sunan Fiesta R5 ile sezonun bu son yarışı ile 6'ncı Türkiye Şampiyonluğu yolunda mücadele ederken, yine 4 çeker genel klasmanda mücadele eden Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi de 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunu podyumda tamamlamayı hedefliyor. 2 çeker kategorisinde ise Fiesta R2T ile mücadele eden Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi sezonun bu son yarışına kendi kategorisinde lider konumunda giriyor. Öte yandan gençler kategorisinde mücadele eden And Sunman da kategorisinde şampiyonluk için yarışacak.'ETAPLAR ZORLU OLUCAK'Yarışa katılan pilotlardan Uğur Çelikyay, Sezonun son yarışı Kocaeli rallisindeyiz. Etaplar daha önce geçtiğimiz etaplar, bildiğimiz etaplar ama hava koşullarından dolayı baya bir zorlaştı. Bizim için özel bir durum yok herkes için eşit etaplar. Bizim için de aynı olacak dedi.Etapların çamurlu ve aynı zamanda keyifli olacağını tahmin ettiğini söyleyen pilotlardan Emrah Ali Başo ise, Sezonun son yarışı Kocaeli Rallisi en sevdiğimiz yarışlardan bir tanesi. Özellikle Ford'un evi olduğu için doğal olarak daha çok seviyoruz burayı. Sezonun son yarışında start takından geçtikten sonra genel klasman şampiyonluğunu ilan etmiş oluyoruz ve eğer birinci olarak bitirebilirsek kategorimizde de birinci olacağız. Hava iki günden beri çok yağışlıydı etaplar çamur içerisinde bu yüzden çok güzel şeyler yaşayacağız. Etapların da zorlu geçmesini bekliyoruz, çünkü etaplar çamur oldu keyifli bir yarış olacak. Herkesi etaplara bekliyoruz.'EŞİME CO-PİLOTLUK YAPIYORUM'Eşine co-pilotluk yapan Bahar Sunman da, Ben geçen sene oğluma co-pilotluk yapmıştım, eşime co-pilotluk yapmak daha kolaymış. Oğlum da yarışıyor az önce start aldı, biz ailecek yarışıyoruz. Oğluma yapmak daha zordu, sorumluluğu daha ağır geliyor ama eşimle daha kolay iletişim kuruyoruz, daha rahat geliyor manevi yükü daha hafif. Etaplar güzel ama beklenmedik bir şekilde çok yağmur yağdı. Balçık durumu var pistte biz şanslıydık ilk gün not çıkarabildik onun dışında seviyoruz Kocaeli etaplarını güzel etaplar ifadelerini kullandı.Büyük heyecana sahne olması beklenen ralli yarın saat 13.00'de alışveriş merkezinde yer alan finiş podyumundaki ödül töreni ile son bulacak.