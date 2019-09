Spor 50'nci balkan engel atlama şampiyonası, açılış töreniyle başladı

SPOR 50'nci Balkan Engel Atlama Şampiyonası, açılış töreniyle başladıAtilla Akbıyık Milli takım olarak çok iyi hazırlandıkTaha Erikardeş hedefim Balkan Şampiyonası'nda dereceye girmekYunan sporcu Aikaterini laskaridis Güzel bir organizasyonAhmet Turhan ALTAY - Özgür KABAN İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 7 Balkan ülkesinin milli takımlarının katılımıyla 4 - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 50'nci Balkan Engel Atlama Şampiyonası açılış töreni Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde yapıldı. 1968 yılından bu yana senede bir kez düzenlenen şampiyonada bu sene, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'den 300 sporcu ve 440 at yer alacak.Mehteran takımının gösterisiyle başlayan törende şampiyonada yarışacak 7 Balkan ülkesinin milli takımlarının sporcuları tek tek geçiş yaptı. Türkiye kafilesi ise törene Mehter Marşı ile çıktı. Kafilelerin geçişinden sonra 7 Balkan ülkesinin milli marşları çalındı. Daha sonra kürsüye çıkan Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora kısa bir konuşma yaptı. Ardından İstanbul Kent Orkestrası seyircilere müzik ziyafeti verdi ve açılış töreni tamamlandı.ATİLLA AKBIYIK MİLLİ TAKIM OLARAK ÇOK İYİ HAZIRLANDIKAtlı Spor Direktörü Atilla Akbıyık, Milli Takım'ın yarışlarının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Yarın sabahtan itibaren Balkan Şampiyonaları başlayacak. Biz milli takım olarak çok iyi hazırlandık. Kategorilere tam kadro katılıyoruz. Geçen hafta International yarışmaları vardı, gayet güzel neticelerle oradan çıktık. Bu hafta Balkan Şampiyonası engel atlama dalında koşulacak. Özellikle milli takım yarışmaları bizim için çok önemli. Ben inanıyorum ki birçok dalda çok iyi dereceler yapacaklar. Hem genç arkadaşlarıma hem de usta binicilere Türk Milleti olarak güveniyoruz ifadelerini kullandı.Balkan Şampiyonası'na olacak katılımın geçen haftaki ICS Engel Atlama Yarışmaları'na göre daha fazla olacağını söyleyen Akbıyık, Geçen haftaki International yarışmalarına çok güzel bir katılım oldu, keyifli bir hafta geçirdik. Bu hafta çok daha önemli. Katılım daha da artacaktır çünkü bu her sene farklı bir Balkan ülkesinin düzenlediği bir yarışma. Bir sonraki organizasyon en az 6 sene sonra gerçekleşecek, bu yüzden de iyi bir katılım olacaktır diye konuştu.TAHA ERİKARDEŞ 17 YAŞ GENÇLER KATEGORİSİ HEDEFİM BALKAN ŞAMPİYONASI'NDA DERECEYE GİRMEKGençler kategorisinde Türkiye Milli Takımı'nda koşan 17 yaşındaki binici Taha Erikardeş, 5 senedir milli takımdayım. Bugün 2019 Balkan Şampiyonası'nda inşallah takım olarak ve bireysel olarak elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Kendime kısa vadeli hedefler koyuyorum. Şu an önümde Balkan Şampiyonası var, bireyselde madalya kazanmak istiyorum. Sonrasında da Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat hedeflerim var ama tabi öncelikli hedefimiz Balkan Şampiyonası'nda dereceye girmek dedi.Gençler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden bir başka binici Aslı Aközbek ise, Hepimiz heyecanlıyız. İnşallah güzel geçer. Ben de kısa vadeli hedefler koymayı daha mantıklı buluyorum. Önümüzde Balkan Şampiyonası var ve burada sağlıklı bir yarış geçirmeyi umuyorum dedi.AIKATERINI lASKARIDIS GÜZEL BİR ORGANİZASYONYunanistan Milli Takımı'nda koşan Aikaterini İaskaridis ise iddialı olduklarını belirterek, Çok heyecanlıyız, güzel bir organizasyon ve hepimiz çok mutluyuz. Yarışa iyi başlayacağımızı düşünüyorum, Yunanistan'dan 28-30 kişilik bir ekiple geldik ve çok güzel bir ekibimiz var ifadelerini kullandı.(FOTOĞRAFLI)