SPOR 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın final müsabakaları tamamlandı

SPOR 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın final müsabakaları tamamlandıKaan ÜLKER - Serhan TÜRK - İSTANBUL DHAİstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın final müsabakaları yapıldı.

29.05.2020 21:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:18
SPOR 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın final müsabakaları tamamlandı
Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK - İSTANBUL DHA
İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8'inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın final müsabakaları yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonun ikinci gününde final
müsabakaları düzenlendi.
METE GAZOZ TÜRKİYE REKORU KIRDI
8'inci Fetih Kupası'nda milli okçu Mete Gazoz tarihi bir rekora imza attı. 1995 yılında 339 puanla Alper Aytaçoğlu'na ait olan 70 metre Türkiye rekorunu Mete Gazoz 342 puanla kırarak Türkiye'nin yeni rekortmeni oldu. Türkiye rekoru kırdığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mete Gazoz, Pandemi sürecinden sonra böyle kapsamlı bir turnuvayla sahalara döndüğüm için çok mutluyum. Sezonun ilk yarışmasında Türkiye rekoru atarak başlamak da benim için büyük moral oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyordum. 2021'e ertelendi. Ama benim hedeflerimde bir erteleme yok. Sadece altın madalya için bir sene daha bekleyeceğim dedi.
Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle
KLASİK YAY ERKEKLER
1- Samet Ak (Türk Milli Takımı)
2- Ulaş Berkim Tümer (Türk Milli Takımı)
3- Mete Gazoz (Türk Milli Takımı)
GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU PUTA KOŞUSU BÜYÜK ERKEKLER
1- Osman Öztürk (Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)
2- Ahmet Üçler (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
3- Mustafa Muaz İnaltekin (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
MAKARALI YAY ERKEKLER
1- Furkan Oruç (Türk Milli Takımı)
2- Ege Kıyıcı (Marmara Okçuluk)
3- Süleyman Araz (Türk Milli Takımı)
GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU PUTA KOŞUSU BÜYÜK KADINLAR
1- Ahu Eker (İstanbul Okçuluk İhtisas Kulübü)
2- Habibe Özcan (Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü)
3- Beyzanur Akhan (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
KLASİK YAY KADINLAR
1- Zeynep Köse (Türk Milli Takımı)
2- Asya Karataylı (Türk Milli Takımı)
3- Gülnaz Büşranur Coşkun (Türk Milli Takımı)
MAKARALI YAY KADINLAR
1- Ayşe Bera Süzer (Türk Milli Takımı)
2- Yeşim Bostan (Türk Milli Takımı)
3- Gizem Elmaağaçlı (Türk Milli Takımı) SPOR 8’inci Fetih Kupası Okçuluk Yarışması’nın final müsabakaları tamamlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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