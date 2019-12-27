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Spor 84'üncü atatürk koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildiErcan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde 84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporcular ödülleri takdim edildi.

27.12.2019 18:59 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:03
84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi
Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)
Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde 84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporcular ödülleri takdim edildi. Kadınlarda 1'inci olan Beşiktaş Kulübü sporcusu Semra Karaaslan, 2'nciliği elde eden Kasımpaşa Kulübü'nden Elif Karabulut Dağdelen ve 3'üncülük kazanan Enka Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık'a madalya ve kupalarını Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç takdim etti.
Erkeklerde ise 1'inci olan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Getaye Fisseha Gelaw, 2'nciliğe uzanan Fenerbahçe Kulübü'nden Süleyman Bekmezci ve 3'üncülüğü elde eden Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Saffet Elkatmış'a ödüllerini Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya verdi.
Dereceye giren sporculara Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu altın, Türkiye Atletizm Federasyonu ise para ödülleri verdi.
(FOTOĞRAFLI)
Spor 84'üncü atatürk koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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