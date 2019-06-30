30.06.2019 18:26
Haberler » Güncel » Haber

SPOR 93'üncü Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı

93'üncü Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandıMustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Türk yarışçılığının derbisi; 93'üncü Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.

93'üncü Gazi Koşusu 'nu The Last Romance kazandı
Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL (DHA) - Türk yarışçılığının derbisi; 93'üncü Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik 'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan kazandı.
Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi; Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 21 tayın katılımıyla çim pistte gerçekleşen 2 bin 400 metre mesafeli 93'üncü Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance isimli safkan 2.27.13'lük derecesi ile kazandı. Bu zaferle birlikte Ahmet Çelik üst üste 5'inci kez Gazi Koşusu'nda gülen isim oldu.
Yarışta 2'nciliği 2.28.01'lik derecesiyle Kuzey Kafkasyalı isimli safkan, 3'üncülüğü ise 2.28.63'lük derecesiyle Scautleo isimli safkan elde etti.
Yarışı kazanan The Last Romance'ın sahibi Melis Kurtel Emin, 1 milyon 650 bin TL yarış ikramiyesi, 160 bin TL prim ve 453 bin 750 TL yetiştiricilik bedeli ile toplamda 2 milyon 263 bin 750 TL kazandı.
Koşuyu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ile Mustafa Aksu ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı da takip etti.
Öte yandan Vali Yerlikaya kupayı at sahibine teslim ederken, Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç antrenöre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ahmet Çelik'e plaket takdim etti.SPOR 93'üncü Gazi Koşusu'nu The Last Romance kazandı
Kaynak: DHA
DHA , Ahmet Çelik , İstanbul , Gazi Koşusu , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:58 İZMİR Şehit Jandarma Teğmen Dolunay, İzmir'de son yolculuğa uğurlandı
18:57 Başkan Demir: "Ömrüm milletime feda olsun"
18:57 Isparta'da uyuşturucu operasyonu
18:57 TBMM Futbol Takımı şampiyon oldu
18:56 Şehit Jandarma Teğmen Dolunay, İzmir'de son yolculuğa uğurlandı/ Ek fotoğraflar
18:56 Son dakika! Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi
18:55 Yeşilyurt'un ünlü yemekleri Kiraz Festivalinde beğeniye sunuldu