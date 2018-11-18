Spor A Milli Futbol Takımı
, Antalya
'ya hareket etti
İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ KONYA (DHA
) - A Milli Futbol Takımı, Ukrayna
ile oynayacağı özel maç için uçakla Antalya'ya hareket etti.
UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'taki son maçında dün akşam Konya
Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda İsveç
ile karşılaşan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Türkiye
, C Ligi'ne düştü. A Milli Takım, 20 Kasım
Salı günü Antalya'da Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya gelecek.. Ukrayna maçı için Konya'dan ayrılan milli takım kafilesi uçakla Antalya'ya hareket etti.
Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz
ve Hakan Çalhanoğlu
'nun yanı sıra Hasan Ali Kaldırım
da Ukrayna maçının aday kadrosundan çıkartıldı.
Konya,Ukrayna,A Milli Futbol Takımı,Antalya
18 Kasım 2018 Pazar 19:24